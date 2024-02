CRH Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4632,37 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5862 GBP liegt somit deutlich darüber, was einem Unterschied von +26,54 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5379,18 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +8,98 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Crh-Aktie ein "Gut"-Rating, was zu einem insgesamten "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass die Stimmung für Crh in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Auf Basis dessen erhält Crh eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertung aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass die Crh-Aktie im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crh vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 5102 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,96 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Crh von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Crh aktuell bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,49 liegt. Auf dieser Basis bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.