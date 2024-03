CRH Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse zeigt, dass sich der Kurs der Aktie von Crh gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +16,1 Prozent auf 6600 GBP erhöht hat. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +37,46 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer weiteren "Gut" Empfehlung führt.

Gemäß den Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten ergibt sich eine insgesamt positive Einstufung mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "Gut" abgeleitet. Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 5102 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -22,7 Prozent führt und somit zu einer neutralen Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Crh mit 2,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Baumaterialien (8,55 %) niedriger, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Differenz von 6,15 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht".