CRH Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Crh liegt bei 7, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 30,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für Crh.

In Bezug auf die Dividende weist Crh mit 2,4% eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (8,73%) auf. Die Differenz beträgt 6,33 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Crh weist ein KGV von 16,82 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,74. Dies entspricht einer Unterbewertung von 54 Prozent und führt zu einer Empfehlung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Crh besonders positive Diskussionen geführt, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Auch die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben vor allem "Gut"-Signale, wodurch Crh insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

