CRH Aktie: Das ist einfach klasse!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Crh eingestellt waren. Insgesamt gab es neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Unserer Stimmungsanalyse zufolge erhält Crh daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung tendierte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Crh von der Redaktion eine "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) erscheint Crh aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 gehandelt, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,8 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält Crh eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Crh-Aktie ein Durchschnitt von 4455,62 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5412 GBP (+21,46 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Crh-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Crh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,72 und ein Wert für den RSI25 von 30,38, wodurch das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators "Neutral" lautet.