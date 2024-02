CRH Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Crh liegt bei 8,06, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,61 und wird als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung von "Gut".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Crh derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 4586,14 GBP, was einer Abweichung von +25,55 Prozent vom aktuellen Kurs von 5758 GBP entspricht. Auch der GD50 von 5287,96 GBP zeigt eine Abweichung von +8,89 Prozent und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung von "Gut".

Die Analysten sind sich einig, dass die Crh eine positive Bewertung verdient. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 1 Kauf und 0 Neutral, 0 Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5102 GBP, was einer erwarteten Entwicklung um -11,39 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Crh mit 2,4 Prozent 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent in der Baustoffbranche. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.