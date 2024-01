CRH Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh beträgt derzeit 16,82, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Baumaterialienbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Crh eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Crh interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die Crh-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Crh aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5102 GBP, was ein Abwärtspotenzial von -5,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (5412 GBP) bedeutet, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crh eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Crh eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent auf, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Baumaterialienbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.