CRH Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6614 GBP lag, was einem Unterschied von +34,84 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5865,92 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +12,75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Crh-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Crh derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Baumaterialien, mit einem Unterschied von 5,37 Prozentpunkten (2,4 % gegenüber 7,77 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Crh überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Crh-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh bei 16,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.