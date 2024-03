CRH Aktie: Was könnte passieren?

Bei einer Dividende von 1,66 % muss die Crh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (8,22 %) als niedriger eingestuft werden. Es besteht eine Differenz von 6,56 Prozentpunkten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5002,49 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 6824 GBP eine Abweichung von +36,41 Prozent aufweist. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +12,76 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Eine Untersuchung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Crh-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Crh zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Crh bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Crh mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,99 eine Unterbewertung von 39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (31,36) auf. Aus fundamentaler Perspektive ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".