CRH Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Baustoffgesellschaft Crh weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In technischer Hinsicht wird die Aktie von Crh kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie +6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Gut" beibehalten, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +18,5 Prozent beläuft. Schließlich wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Crh herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Crh-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.