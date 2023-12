CRH Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4366,07 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 5304 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +21,48 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4803,5 GBP, was einer Distanz von +10,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Crh derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Baumaterialien, mit einem Unterschied von 6,43 Prozentpunkten (2,4 % gegenüber 8,83 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Crh mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 bewertet, was 55 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (37,71). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Crh eingestellt waren. Sowohl die Diskussion in den sozialen Medien als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Crh daher als "Gut" eingestuft. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Crh von der Redaktion eine positive Bewertung, sowohl in Bezug auf die technische Analyse, die Dividendenpolitik, die fundamentale Analyse als auch die Anlegerstimmung.

