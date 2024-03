CRH Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 als "Gut" und 0 als "Neutral" sowie 0 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Crh-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Crh vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5102 GBP. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein mögliches Abwärtspotential von -17,71 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6200 GBP. Infolgedessen wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet, was Crh insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse einbringt.

Vom technischen Standpunkt aus betrachtet, liegt der Kurs der Crh-Aktie mit 6200 GBP derzeit um +10,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +29,83 Prozent, was zu einer allgemeinen Einstufung der Aktie als "Gut" für die beiden Zeiträume führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Crh-Aktie wider. Derzeit dominieren die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie besprochen. Somit ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. In den vergangenen Wochen konnten in dieser Hinsicht auch vier Handelssignale ermittelt werden, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Crh-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.