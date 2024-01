CRH Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Crh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 4455,62 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5412 GBP, was einem Unterschied von +21,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5025,94 GBP zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt einen positiven Trend von +7,68 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crh-Aktie also für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Crh mit 2,4 % unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 % im Bereich Baumaterialien. Dies bedeutet eine Differenz von 6,42 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Vergleich wird Crh als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 liegt die Aktie 54 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,8, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die langfristige Einstufung der Crh-Aktie durch Analysten zeigt eine überwiegend positive Bewertung, mit 1 Gut- und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5102 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -5,73 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5412 GBP bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.