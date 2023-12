CRH Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh auf 16 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 16,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Crh zahlt. Dieser Wert liegt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 in der Kategorie "Baumaterialien", was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5102 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -4,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Neutral" empfohlen.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 34,56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 24,39, was darauf hindeutet, dass die Crh-Aktie überverkauft ist und deshalb als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Crh eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.