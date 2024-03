CRH Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Crh-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage aktuell 13, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt, dass Crh überverkauft ist, mit einem Wert von 28,47, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Crh somit ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung von Aktien berücksichtigt werden kann, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dies bezieht sich auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf die Crh-Aktie zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung für Crh eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Crh bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Crh-Aktie basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten. Davon sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, basierend auf den abgegebenen Kurszielen, könnte die Aktie um -25,23 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Crh von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt sich, dass bei einer Dividende von 1,66 % Crh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (8,22 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz von 6,56 Prozentpunkten unterstreicht diese Bewertung.