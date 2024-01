CRH Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Crh, ein Unternehmen aus dem Bereich Baumaterialien, hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite von 2,4 % ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,73 % um 6,33 Prozentpunkte niedriger.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Crh eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" von insgesamt einem Analysten. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Meinungen. Auch gab es im letzten Monat keine neuen Analystenbewertungen. Die Kursprognose von 5102 GBP ergibt ein Abwärtspotential von -5,62 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Crh daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Crh haben sich in den letzten vier Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crh-Aktie ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit +20,92 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 5065,54 GBP ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +6,72 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Crh-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten CRH Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich CRH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CRH-Analyse.

CRH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...