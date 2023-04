CRH Aktie: Neue Entwicklungen auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit miteinander in Beziehung setzt und somit ein nützliches Werkzeug darstellt, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. In Bezug auf die CRH-Aktie hat der siebentägige RSI einen Wert von 76,4 erreicht. Folglich kann man sagen, dass diese Aktie aktuell überkauft ist und dementsprechend eine “Schlecht”-Bewertung erhält.

Doch das allein reicht als Entscheidungsgrundlage nicht aus. Um ein mehr umfassendes Bild von der Situation zu bekommen, müssen wir den siebentägigen RSI-Wert mit dem des 25-Tage-RSI vergleichen (56.64). Im Gegensatz zum RSI7 befindet sich CRH hier weder in einer überkauften noch einer unterverkauften Position. Folglich wird das Wertpapier gemäß des RSI25 als...