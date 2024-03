CRH Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen gab es bei Crh eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo negative Themen überwiegen. Auch die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ab, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Crh derzeit bei 18,99 Euro, was 39 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung auf Basis des KGV.

Die Dividendenrendite für Crh beträgt 1,66 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert (2,49 Prozent). Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Diese Analyse zeigt 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Crh also gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, fundamentale Kennzahlen und die Anleger-Stimmung.