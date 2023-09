CRH-Aktie: Kursziel von 5,36 Tsd. EUR - ein Potential von +10,43 Tsd. %

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die CRH-Aktie scheint derzeit nicht fair bewertet zu sein und bietet laut Analysten ein erhebliches Potenzial für Investoren.

• Aktuelle Performance: +0,20% am 11.09.2023

• Das Kursziel liegt bei 5,36 Tsd.EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,29

Am vergangenen Handelstag konnte die CRH-Aktie eine positive Entwicklung von +0,20% verzeichnen. Insgesamt hat sie in den letzten fünf Handelstagen jedoch um -1,85% an Wert verloren und wird momentan eher skeptisch gehandelt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei beeindruckenden 5,36 Tsd.EUR mit einem potentiellen Anstieg des aktuellen Preises um mehr als das Zehntausendfache (+10.430%). Allerdings besteht aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung Uneinigkeit unter den Experten bezüglich dieser Einschätzung.

Dennoch haben sechs Analysten CRH als...