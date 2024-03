CRH Aktie: Der Knaller!

Analystenbewertung: Die Analysten schätzen die Aktie der Crh langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen folgendermaßen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Crh aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5102 GBP, was einer Erwartung von -22,95 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 6622 GBP. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Dividende: Mit einer Dividende von 2,4 % liegt Crh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (7,78 %) niedriger. Dies macht die Bewertung "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 5,38 Prozentpunkten.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,91 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,22 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Crh besonders positiv diskutiert, an zehn Tagen überwogen positive Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Crh insgesamt eine "Gut"-Bewertung.