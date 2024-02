CRH Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert überkauft oder überverkauft ist. Die RSI-Werte für Crh liegen derzeit bei 26,91 Punkten auf 7-Tage-Basis und 28,47 Punkten auf 25-Tage-Basis, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Analysten haben Crh in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Gut" ist. Allerdings deutet die Kursprognose auf ein Abwärtspotenzial von -15,05 Prozent hin. Trotzdem zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Crh derzeit unterbewertet ist. In den sozialen Medien und der Anlegerstimmung wird Crh ebenfalls überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

