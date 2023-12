CRH Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Anlegerstimmung bezüglich Crh war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es in der Diskussion hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht. Aufgrund dieser Analyse erhält Crh eine "Gut"-Einschätzung. Zwei Handelssignale wurden ebenfalls identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Crh von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Fundamental gesehen ist Crh aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Baumaterialien) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,82, was einem Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchenkennwert von 37,44 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Sentiment und Buzz rund um Crh haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Entwicklung hin. Daher wird auch hier die Aktie mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Crh insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein mögliches Abwärtspotenzial von -2,37 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Crh in allen genannten Bereichen eine "Gut"-Bewertung, was auf eine positive Entwicklung und eine gute Einschätzung seitens der Anleger, der Fundamentaldaten, des Sentiments und der Analysten hindeutet.