CRH Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Dividendenrendite der Crh-Aktie beträgt 2,4 Prozent, was 6,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Crh in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält sie die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Crh daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crh-Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 2,29 für einen 7-Tage-Zeitraum und einem RSI von 26 für einen 25-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an 11 Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen - 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

In Zusammenfassung ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment der Crh-Aktie.