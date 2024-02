CRH Aktie: Ist das noch normal?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Crh im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarkt-Analyse ergab hauptsächlich positive Themen rund um Crh, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crh-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 39,05 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Crh.

Die langfristige Stimmungslage rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung der Aktie von Crh in Bezug auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Crh zeigt eine negative Differenz von -5,4 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.