CRH Aktie: Ist es das gewesen?

In den sozialen Medien zeichnet sich bei Crh eine Verschlechterung des Stimmungsbildes ab. Dies spiegelt sich auch in einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz wider. Die Gesamtbewertung auf dieser Ebene fällt daher schlecht aus.

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt hingegen positive Entwicklungen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Gesamteinstufung auf dieser Ebene fällt daher neutral aus, wobei 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert wurden, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die Analystenbewertungen der Crh-Aktie ergaben insgesamt ein gutes Rating, basierend auf 1 positiven und keinen neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5102 GBP, was ein Abwärtspotenzial von 17,9 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in diesem Analyseaspekt.