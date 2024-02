CRH Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4673,46 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6006 GBP weicht somit um +28,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5450,32 GBP) liegt mit einem Abweichung von +10,2 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Crh-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den vergangenen zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht"). Allerdings ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -15,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Crh-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet weist die Crh-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" eine 45-prozentige Unterbewertung signalisiert. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung in den Social Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Crh eingestellt waren. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Crh eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Crh daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.