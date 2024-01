CRH Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Crh wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,75, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crh mit 2,4 Prozent 5,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Baumaterialien". Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Crh wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.