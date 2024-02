CRH Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Crh liegt bei 24,01, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 26,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Crh. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" steht. Es wurden auch 2 "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, und daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben ebenfalls keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Crh derzeit bei 4684,84 GBP liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6128 GBP, was einem Abstand von +30,8 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich eine Differenz von +11,99 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.