CRH Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Gespräch rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Crh haben Experten eine starke Aktivität gemessen und bewerten dies positiv. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Somit lautet das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Gut".

Analysten haben insgesamt 1 Bewertungen für die Crh-Aktie abgegeben, wovon 100% positiv waren. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5102 GBP, was einem Abwärtspotential von -5,62% entspricht, weshalb das Rating für diesen Punkt der Analyse "Schlecht" ist. Insgesamt erhält Crh somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Crh liegt aktuell bei 2,4%, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,82% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Crh liegt bei 7 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Hingegen zeigt der RSI25 mit 30,59 an, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Crh-Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.