CRH ADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Dividendenrendite für Crh beträgt derzeit 2,4 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,53 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Die Stimmung rund um Crh hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Crh daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten sind der Meinung, dass Crh insgesamt eine "Gut"-Bewertung verdient, da es 1 positive Empfehlung und keine negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Crh liegt bei 5102 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -21 Prozent entspricht. Daher erhält Crh das Rating "Schlecht".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Crh 4852,73 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6458 GBP liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung von +33,08 Prozent. Auch der GD50 weist mit +11,8 Prozent eine positive Entwicklung auf. Insgesamt erhält Crh daher in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".