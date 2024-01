CRH ADR Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

In den sozialen Medien gibt es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Crh. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird daher auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die Diskussionen über Crh in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen zwei Wochen gab es insgesamt mehr positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zudem wurden in diesem Zeitraum fünf Handelssignale ermittelt, die ebenfalls auf eine "Gut"-Aktie hinweisen.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sehen die Crh insgesamt positiv, da es 1 Kauf-, 0 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen gibt. Es liegen jedoch keine aktuellen Updates zu Crh vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Crh liegt bei 5102 GBP, was einer negativen Entwicklung von -5,73 Prozent entspricht. Daher wird das Rating als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine neutrale Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Crh als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50, was eine neutrale Empfehlung ergibt, und der RSI25 liegt bei 38,38, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutrale" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.