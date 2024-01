CRH ADR Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Anlegerstimmung für die CRH-Aktie war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung wies. Die Häufung von Kaufsignalen führte auch zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält CRH von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt für die CRH-Aktie einen neutralen Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 49,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 30,38 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysten haben der CRH-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine "Gut"-Einstufung gegeben. Für die langfristige Einstufung wird daher auch eine "Gut"-Bewertung abgeleitet. Aktualisierte Analysteneinschätzungen liegen für den letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel für die CRH-Aktie liegt bei 5102 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,73 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Bewertung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende ist CRH im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Baumaterialien mit einer Ausschüttung von 2,4 % niedriger zu bewerten. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 6,42 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht" führt.