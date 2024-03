CRH ADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Crh-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von einem Analysten bewertet, der das Wertpapier als "Gut" eingestuft hat. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Bewertung für die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Es gab keine aktuellen Updates von Analysten zu Crh. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben sich auf 5102 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -25,23 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" empfohlen, und insgesamt erhält Crh von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich eine Abweichung von +36,41 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine positive Abweichung von +12,76 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividende von Crh liegt derzeit bei 1,66 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien (8,22 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Crh in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 positive Signale und keine negativen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Analysten die Aktie als neutral bewerten, die technische Analyse jedoch positiv ausfällt. Die niedrige Dividende im Vergleich zur Branche wird als negativ bewertet, während die Anleger-Stimmung als positiv eingeschätzt wird.