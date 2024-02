CRH ADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Crh-Aktie wird momentan aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und erhält dabei überwiegend positive Einschätzungen. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4673,46 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 6006 GBP lag, was einer Abweichung von +28,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5450,32 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,2 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Crh auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 16,82 ist die Bewertung 45 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (30,64). Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten. Die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer steht der Crh-Aktie positiv gegenüber, was zu einer "Gut"-Einschätzung aus Sicht der Anleger führt.

Auch aus der Sicht des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine positive Einschätzung. Sowohl der 7-Tage-RSI (26,91 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (28,47 Punkte) zeigen, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Crh-Aktie.

Insgesamt kann die Crh-Aktie somit aus verschiedenen Analyse-Perspektiven mit einem "Gut"-Rating bewertet werden.