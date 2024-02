CRH ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten vier Wochen konnten bei Crh wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beobachtet werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Crh in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien zeigen in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" einzustufen. Zusätzlich wurden 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten ergibt die Analyse von 1 Analystenbewertung ein insgesamt "Gut"-Rating für die Crh-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel von 5102 GBP zeigt ein Abwärtspotenzial von -17,9 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Crh somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh mit einem Wert von 16,82 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,51. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Crh-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.