CRH ADR Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI könnte auf kurzfristige Kursrückgänge hindeuten, während ein niedriger RSI Kursgewinne signalisieren könnte. Für die Analyse verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Crh. Der aktuelle RSI7 liegt bei 35,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte (42,75), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crh-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Baumaterialien) erscheint Crh fundamental unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,82, was einen Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 30,31 ergibt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Crh bei 2,4 Prozent, was 5,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Crh auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen positiven Trend hin, wobei der letzte Schlusskurs deutlich über den Durchschnittswerten liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale bis positive Bewertung für die Crh-Aktie, wobei fundamentale Unterbewertung und technischer Aufwärtstrend als positive Indikatoren hervorstechen.