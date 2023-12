CRH ADR Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Crh-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 5102 GBP, was einem Abwärtspotential von -3,81 Prozent entspricht. Die Dividendenrendite beträgt 2,4 Prozent, was 6,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens ergibt. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung seitens der Redaktion führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation an, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Crh-Aktie in den genannten Kategorien als "Gut" eingestuft.