Alibaba Group Aktie: Das wird teuer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Alibaba in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Alibaba gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Alibaba, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Alibaba-Aktie ist zu erkennen, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung.