CRH ADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie der Crh wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie von einem als "Gut", von keinem als "Neutral" und von keinem als "Schlecht" bewertet. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Crh aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 5102 GBP, was einer Erwartung von -22,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 6622 GBP liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Crh-Aktie von 6622 GBP einen Abstand von +34,63 Prozent vom GD200 (4918,68 GBP) hat, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5893,36 GBP, was einem Abstand von +12,36 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Crh-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In fundamentalen Kriterien ist Crh unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16 liegt, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt (KGV von 30,97) von "Baumaterialien" (KGV von 30,97) liegt die Aktie also deutlich darunter.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Crh überwiegend positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, an drei Tagen war die negative Kommunikation stärker. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Crh insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.