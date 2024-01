CRH ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie von Crh wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zusammen. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Crh veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5102 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -5,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Crh eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Crh auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Crh diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs "Gut" und null "Schlecht" Signalen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Crh hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende weist Crh eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent auf, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Crh wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 38,38). Auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Crh-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.