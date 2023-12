CRH ADR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft, was ein insgesamt "Gut"-Rating für die Crh-Aktie ergibt. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Crh im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für das Wertpapier liegt bei 5102 GBP, was einem Abwärtspotential von -4,21 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5326 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Crh-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh liegt derzeit bei 16,82 Euro, was 54 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36 Euro. Dies zeigt, dass das Wertpapier unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Crh liegt bei 34,56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 24,39, was darauf hindeutet, dass Crh überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Crh mit 2,4 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.