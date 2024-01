CRH ADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Crh-Aktie hat eine Dividendenrendite von 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,82 % niedriger ist. Diese Differenz von 6,42 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Crh-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 49,72 und der RSI25 bei 30,38, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Auf fundamentalen Basis ist die Crh-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 16,82, was einen Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,8 bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber der Crh-Aktie eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird daher eine "Gut"-Einschätzung für die Crh-Aktie abgegeben. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält die Crh-Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.