CRH ADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite der Crh-Aktie liegt aktuell bei 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Baumaterialien einen geringeren Ertrag um 6,41 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Crh-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut" und 0 als "Neutral" bewertet wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel von 5102 GBP sowie ein potenzielles Abwärtspotential von -5,38 Prozent führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Crh-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Crh-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und erhält daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage und Diskussionsintensität rund um die Crh-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Crh-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".