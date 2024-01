CRH ADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Diskussionen rund um Crh auf sozialen Medien zeigen, dass die Anleger überwiegend positive Meinungen zum Unternehmen haben. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden sechs positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings wurde eine negative Änderung in der Stimmungsrate identifiziert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird deutlich, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Crh weniger zahlt als für vergleichbare Werte in der Branche. Dies führt zu der Einschätzung, dass der Titel unterbewertet ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Crh eine Rendite von 2,4 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.