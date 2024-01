CRH ADR Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Crh eingestellt waren. Es gab 13 Tage lang hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, und an einem Tag waren die Anleger eher neutral. Es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Crh daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut"-Bewertung. Alles in allem erhält Crh von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie abgegeben, wovon eine Bewertung als "Gut" eingestuft wurde und keine als "Neutral" oder "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Crh-Aktie. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Crh. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 5102 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -5,62 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5406 GBP. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab, und Crh erhält somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bezüglich der fundamentalen Analyse weist Crh mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crh von 5406 GBP mit +20,92 Prozent Entfernung vom GD200 (4470,57 GBP) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5065,54 GBP auf, was einem Abstand von +6,72 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Crh-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.