CRH ADR Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Crh-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage liegt bei 11, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 18,17 liegt. Beide Werte deuten auf eine Überverkaufssituation hin, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Crh-Aktie bei 4814,37 GBP liegt. Da der aktuelle Aktienkurs bei 6634 GBP liegt, ergibt sich ein Abstand von +37,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 5709,88 GBP, was einer Differenz von +16,18 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16 liegt, was bedeutet, dass die Börse 16,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Crh zahlt. Dies ist 45 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung für Crh in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Sowohl die positive als auch die negative Internet-Kommunikation haben zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie geführt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Crh-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.