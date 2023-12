CRH ADR Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Crh liegt bei 34,56, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 16, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh bei 16,82 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 36,54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "gute" Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Dividendenrendite von Crh bei 2,4 % liegt und damit im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,85 % niedriger ist. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Bereich.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Crh festgestellt werden. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt und führt daher zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" in diesem Bereich.

