CRH ADR Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen konnte bei Crh keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Crh daher eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion konnte außerdem 2 positive und keine negativen Signale herausfiltern, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Crh liegt bei 24,01, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 26,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird das Gesamtbild daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie abgegeben, von denen 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 5102 GBP liegt 16,74 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 6128 GBP, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Crh daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.