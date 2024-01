CRH ADR Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Ardagh Metal Packaging SA":

Die Crh-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Der aktuelle Kurs von 5406 GBP liegt mit einer Entfernung von +20,92 Prozent vom GD200 (4470,57 GBP) im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, zeigt mit einem Kurs von 5065,54 GBP ein "Gut"-Signal an, da der Abstand hier +6,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Crh-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Crh insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch wenn im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognosen ein Abwärtspotential von -5,62 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment rund um Crh war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Diskussionen dominierten an 13 Tagen, während negative Diskussionen kaum vorkamen. Das aktuelle Stimmungsbild ist ebenfalls positiv, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Laut automatischer Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es bei Crh in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

CRH ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich CRH ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CRH ADR-Analyse.

CRH ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...