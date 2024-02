CRH ADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Baustoffindustrie-Gesellschaft Crh hat ihre Dividendenrendite, Relative-Stärke-Index, fundamentale Kriterien und Analysteneinschätzungen veröffentlicht. Die Dividendenrendite von Crh beträgt derzeit 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,41 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Crh überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh liegt bei 16,82 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 30,5. Analysten bewerten die Crh-Aktie derzeit als "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt jedoch ein Abwärtspotential von -18,03 %, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Crh eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

