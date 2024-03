CRH ADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Crh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4905,13 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6614 GBP (+34,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (5865,92 GBP) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (5865,92 GBP) weisen positive Abweichungen auf, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Crh beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Crh-Aktie bei 16,82 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 30,9. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen sind alle Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5102 GBP, was eine potenzielle Abweichung von -22,86 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Crh somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.